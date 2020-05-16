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Afyonkarahisar'da yoğun sıcaktan sokaklar boş kaldı

Afyonkarahisar’da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının ardından sokaklar boş kaldı.

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının ardından sokaklar boş kaldı. Yoğun sıcaktan bunalan vatandaşlar ise evlerinden çıkmamayı tercih etti.


Tüm yurtta artan hava sıcaklıkları Afyonkarahisar'da 32 dereceye kadar ulaştı. Öyle saatlerinde etkisini oldukça fazla hissettiren sıcak havanın etkisiyle sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlarında parklarda bulunan ağaçların altında serinlemeye çalıştığı görüldü. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları da kendilerini gölge alanlara attı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hafta sonu Afyonkarahisar'da hava sıcaklığının yüksek seviyelerde seyredeceği belirtildi.

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