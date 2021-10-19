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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1'i ağır 12 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VIB 50 plakalı otobüs Ahmet Erbaş'ın kullandığı 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste ağır hasar meydana gelirken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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