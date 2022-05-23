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Afyonkarahisar'da yurt öğrencileri doyasıya eğlendi

Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu ve Safiye Sultan Yurdu’ndaki öğrenciler Gençlik Haftası’nda düzenlenen müzik ekibinin verdiği konser ile doyasıya eğlendi.

Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu ve Safiye Sultan Yurdu'ndaki öğrenciler Gençlik Haftası'nda düzenlenen müzik ekibinin verdiği konser ile doyasıya eğlendi.


Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tınaztepe ve Safiye Sultan Yurdu'nda düzenlenen konser sonrası öğrencilere tatlı ve dondurma ikramında bulunuldu. Öğrencilerin moral ve motivasyonunun arttırılması için düzenlenen konsere yüzlerce genç katılım sağladı. Düzenlenen etkinliğe; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de katılarak öğrencilerle sohbet etti.

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