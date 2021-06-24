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Afyonkarahisar'da yüzme müsabakaları başladı

Afyonkarahisar’da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi kapsamında, baraj geçme ve teşvik müsabakaları başladı.

Afyonkarahisar'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi kapsamında, baraj geçme ve teşvik müsabakaları başladı.


Afyonkarahisar Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün sürecek olan yarışmaya; Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik'ten toplam 80 sporcu katıldı. Müsabakaların açılış seremonisinde; Spor Hizmetleri Müdürü Osman Murat Erdoğan, Yüzme Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Çoban, 15 yüzme hakemi, antrenörler ve sporcular yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sporculara başarılar dileyen Spor Hizmetleri Müdürü Osman Erdoğan, Afyonkarahisar'ın spor anlamında önemli başarılara imza attığını söyledi. Erdoğan, Afyonkarahisar'ın birçok müsabakaya da ev sahipliği yaptığını da hatırlattı. Müsabakalar gün boyu devam etti.

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