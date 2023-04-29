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Afyonkarahisar'da yüzmede tespit müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar’da 7-8 yaş 23 Nisan Yüzme Şenliği, 9 Yaş Ulusal Gelişim Projesi, 10 Yaş Vize, 11-12 Yaş Birinci ve İkinci Vize, 13 Yaş Performans Tespit Müsabakaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da 7-8 yaş 23 Nisan Yüzme Şenliği, 9 Yaş Ulusal Gelişim Projesi, 10 Yaş Vize, 11-12 Yaş Birinci ve İkinci Vize, 13 Yaş Performans Tespit Müsabakaları gerçekleştirildi.


Afyonkarahisar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yüzme müsabakaları; kurbağalama, serbest, kelebek, karışık ve sırtüstü stillerinde 48 kadın 70 erkek toplam 118 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 10,11 ve 12 yaş birinci ve ikinci vize müsabakalarında baraj derece elde eden sporcular grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

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