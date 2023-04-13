Afyonkarahisar'da yüzyılın projesinin bitirilme süresi yine ertelendi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 1 Mayıs 2023'te bitirileceği taahhüttün de bulunduğu ‘Tarihi Karahisar Kalesine Teleferik' projesi ile ilgili yeni bir açıklamada yaparak inşaatı henüz yeni başlayan projenin Ağustos ayında bitirileceğini öne sürdü.

Afyonkarahisar'da yapımı yılan hikayesine dönen teleferik projesinin inşaat çalışmaları başladı. Afyonkarahisar Belediyesinin asrın projesi olarak nitelendirdiği 100 milyon TL'lik tarihi Karahisar Kalesine teleferik projesinde yer teslimi yapılmasına rağmen inşaat çalışması halen planlandığı şekilde ilerlemedi.

Başkan Zeybek ise proje alanına giderek, yüklenici firma yetkililerinde bilgi alıp ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Zeybek, “Teleferik çalışmalarımız devam ediyor. Projemizde olan tesislerin yapıldığı alanın gro betonları dökülüyor. Hafriyatlar bitti. Kalenin tepesine çıkacak olan elektrik, su ve kanalizasyon çalışmaları bitirildi. Önümüzdeki günlerde ikinci bir yük teleferiği kurularak aşağıdan yukarıya malzemelerin taşınmasına başlanacak. Teleferik çalışmamız hızla devam ediyor. Yüklenici firmanın yetkilisi ile yapmış olduğumuz görüşmede Ağustos ayı gibi hizmete alınacağını ifade ettiler. Çalışmaları yerinde inceledik. Gayet güzel gidiyor, aksamadan devam ediyor. Yağmura rağmen ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olsun. Gelsin, görsünler. “Teleferik nerde” diyorlar? Teleferik burada, çalışmaları gelsinler yerinde görsünler” dedi.