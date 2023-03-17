İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından iki farklı araçta 320 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından iki farklı araçta 320 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde denetim yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri iki farklı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araçlar içerisindeki kolilerde 320 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. M.T. ve E.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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