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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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