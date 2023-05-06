Afyonkarahisar'daki ani bastıran dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu ve sonrasında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanak yağış şehir merkezin de etkili oldu. Birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesiz sokağa çıkanlar yağışı görünce dükkânların tende ve binaların balkon altlarına sığındı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle yayalar su birikintileri sebebiyle karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadı. Meteorolojik verilere göre ise yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.