İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'daki camilerde Ayasofya için şükür duaları edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması sebebi ile Afyonkarahisar’daki camilerde okunan hutbede Ayasofya vurgusu yapılırken, cemaat şükür duası etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sebebi ile Afyonkarahisar'daki camilerde okunan hutbede Ayasofya vurgusu yapılırken, cemaat şükür duası etti.


86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Afyonkarahisar'daki camilerde dualar edildi. Ayasofya'nın önemine vurgu yapıldığı hutbede, “Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatih Han'ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bu gün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun” denildi.


Hutbenin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'n ibadete açılması sebebi ile cemaat tarafından şükür duası edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.