Afyonkarahisar'daki camilerde Ramazan temizliği

Belediye Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda, huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için merkez ve merkeze bağlı mahallerdeki 144 cami, 18 mescit, 7 Kur'an kursu ve 9 türbenin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında camilerde bulunan halılar, son teknoloji yıkama makineleriyle temizlenirken Ramazan ayına kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Camilerin temizliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise ibadet mekanlarına herkesin göz bebeği gibi bakması gerektiğini dile getirdi. “Camilerimiz bizim en kutsal mekanlarımız” diyen Başkan Zeybek; “İnsanlarımızın bu kutsal mekanlarda temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri bizim için çok büyük önem arz ediyor. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayında halkımızın ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için camilerde halı yıkama ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Ramazan ayına yaklaştığımız bugünlerde, Afyonkarahisar Belediyesi olarak cami temizliğine ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle okunan mukabeleler ve kılınan teravihler ile camilerimiz önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bizlerde bu vesile ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyen şartlarının sağlandığı bir ortamda ibadetlerini huşu içerisinde yapmaları adına temizlik çalışmalarımızı Ramazan ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Halkın huzur içerisinde namaz kılması ve camilerin tertemiz olması düşüncesiyle yapılan bu girişimi memnuniyetle karşılayan camii cemaati ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.