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Afyonkarahisar'daki canlı hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

Kurban Bayramı’nı sayılı günler kala Afyonkarahisar’daki canlı hayvan pazarlarında kurban hareketliliği yaşanmaya başlarken, hem satıcı hem de alıcılar fiyatlardan memnun olmamalarını belirttiler.

Kurban Bayramı'nı sayılı günler kala Afyonkarahisar'daki canlı hayvan pazarlarında kurban hareketliliği yaşanmaya başlarken, hem satıcı hem de alıcılar fiyatlardan memnun olmamalarını belirttiler. Satıcılar Korona virüsün (Kovit-19) satışları da olumsuz etkilediğini belirterek, geçen yılki satışların daha iyi olduğunu vurguladılar.


Bayrama 1 hafta kala kentteki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başlarken, küçük ve büyükbaş kurbanlıklarda da görücüye çıktı. Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda bu yıl makul sayılabilecek bir artış olduğunu söyleyen üreticiler, küçükbaş kurbanlıkların 850 TL'den başladığını, büyükbaş kurbanlıkların ise 4 bin TL'den başlayarak artan fiyatlardan alıcı bulduğunu ifade ettiler.


Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise üreticilerin tam aksine fiyatların geçen yıla göre oldukça pahalı olduğunu öne sürdüler.



Üreticilerden alıcılara önemli uyarılar


Pazarda satış yapan üreticiler, kurbanlık hayvanların özellikle sağlıklı ve kulak küpelerinin olup olmadığına dikkat edilmesini bunun yanında hayvanlarda herhangi bir sakatlık olmaması konusunda alıcıları uyarmayı ihmal etmedi.


Üreticiler ayrıca kurbanlık alacakların muhakkak pazarlara gelmelerini ve fiyatları iyi araştırarak hayvan almalarının kendilerinin bütçeleri için önemli olduğu uyarısında da bulundular.

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