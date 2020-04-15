İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Afyonkarahisar’daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Afyonkarahisar'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.


TBMM'den geçen infaz kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte Afyonkarahisar Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında polis ekipleri tedbir alarak, güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen belediye otobüsleri, cezaevi yerleşkelerine girdi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlülerin, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye otobüsleriyle evlerine gönderileceği öğrenildi. Afyonkarahisar'da açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin tamamı ile kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlülerin bir kısmının tahliye işlemleri sürerken bazı ailelerde caza evi yakınlarında bekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.