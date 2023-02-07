Afyonkarahisar'daki eczanelerden serum desteği

Afyonkarahisar kent genelinde faaliyet gösteren eczacılar deprem bölgesindeki ihtiyacın karşılanması için serum desteğinde bulunarak AFAD'a teslim ettiler.

Afyonkarahisar Eczacılar Odasından yapılan açıklamada "Depremden etkilenen bölgelerimize iletmek üzere Afyonkarahisar genelinde eczanelerimizden temin edilen serumlar acil olarak AFAD aracılığıyla deprem bölgelerimize gönderilmiştir.

Yarından itibaren de ilaç ve tıbbi malzemeler eczaneler tarafından ecza depoları aracılığıyla gönderime devam edilecektir.

Ayrıca eczacıların yapacağı ilaç ve tıbbi malzemeler dışındaki yardımlar için odamız bünyesinde toplama merkezi oluşturulmuştur.

Meslektaşlarımızdan teslim alınan yardım malzemeleri de odamız tarafından tasnif edilerek afet bölgesine ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.