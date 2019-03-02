Afyonkarahisar'daki kazada ölenlerin isimleri belirlendi

Kazada 23 taraftar da yaralandı.

Kaza, dün gece saat 03.00'te Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören beldesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Erkan'ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Antalyaspor maçından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taraftarları taşıyan otobüs bir anda şarampole devrildi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken emniyet ekipleri de trafikte güvenliği sağladı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücü Erkan'ın kendi imkanlarıyla Sinanpaşa Devlet Hastanesine gittiği kaydedildi.

2 ölü 23 yaralı

Kazada; hayatını kaybedenlerin Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) olduğu öğrenildi. Kazada; Mustafa A, Berkay G, Bektaş T, İlker B, Oğuzhan F, Buğra S, Endgin D, Yaşar T, Tarık K, Serdar K, Muhammed K, Yaşar E, Yılmaz D, Alican E, Şener Ç, Murat Y, Mehmet Can B, Nevzat A, Mustafa S, Ali Rıza S, Uğur K, Sümer U. ve Faruk A. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Afjet Afyonspor'un Afyok taraftar grup Lideri Hüseyin Arıcan gece hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek hem başsağlığı diledi hem de yaralıları ziyaret etti.

Yastayız paylaşımı yapıldı

Kazanın ardından Ankaragücü'nün resmi sosyal medya hesabından logo karartılarak "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.