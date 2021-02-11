Afyonkarahisar'daki marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapıldı

Afyonkarahisar'da Gıda Tarım ve Hayvancılık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yerel marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Son günlerde bazı gıda ürünlerindeki aşırı fiyat artışına karşı harekete geçen ekipler kent genelinde faaliyet gösteren yerel marketleri denetlediler. İlk olarak market yetkilisi ile görüşen ekipler, ürünlerin alış fiyatı ile satış fiyatını karşılaştırarak kar payının en fazla yüzde 40 oranında olmasına dikkat ettiler. Daha sonra ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol eden zabıta ekipleri, raflardan aldıkları ürünleri kasada okutarak kontrol ettiler. Ürünlerin son kullanma tarihi ile gramajlarının da kontrol edildiği denetimlerde ayrıca market görevlileri fiyat ve gramaj konusunda uyarıldı.

“Ürün artışının neden kaynaklandığını bulmaya çalışıyoruz”

Denetimlere katılan Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, piyasa dengesini sağlamak için denetim yaptıklarını kaydetti. Sümer, “Bakanlığımızın başlattığı haksız fiyat denetlemeleri yapılmakta. Bu konuda ilimizde başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve müdürlüğümüzün ortaklaşa çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların bir tanesini de bugün gerçekleştiriyoruz. Ürünlerde aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığının bulunması, bunun önüne geçilmesi ve piyasadaki dengenin sağlanabilmesi için bu çalışmaları başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.

“Gıdalarda insan sağlığı yönünden de denetimler yapıyoruz”

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, fiyat denetimlerinin yanında insan sağlığı yönünden denetimleri sürdüklerini belirterek, “Gıda fiyatlarında meydana gelen artışın denetlenmesiyle ilgili yapılan çalışmada gerek Ticaret İl müdürlüğü, Gerek Belediye ile birlikte bize de talep geldi, denetime birlikte katılmamız yönünde. Gıda konusunda özellikle insan sağlığı yönünden denetimler bizim il müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Fiyat konusunda denetimlere de hem yardımcı olmak hem de aynı zamanda insan sağlığı yönünden gıda yönünden mevzuatı sağlamak üzere bizde şuan denetime katılmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Taner Çelik ise zabıta ekipleri olarak marketlerde denetimle yaptıklarını ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını kaydetti.