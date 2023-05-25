Afyonkarahisar'daki semt pazarlarında fiyatlar düşüşe geçti

Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında meyve sebze fiyatları önceki aylara göre düşüşe geçti. Pazarda en çok satılan ürünlerin başında gelen domates 5, patates 10 ve muz ise 25 TL'den satılırken, fiyatı en çok düşen ise geçtiğimiz aylarda kilosu 40 TL'ye kadar çıkan ve şu anda 10 TL'den satılan soğan oldu.

Kentte kurulan semt pazarlarında havaların ısınması ile meyve ve sebze fiyatları da düşüşe geçti. Pazardaki satışlar esnafı memnun ettiği gibi tüketicileri de memnun ederken, fiyatlarda düşüşün ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Pazarda en çok satılan ürünlerin de başında gelen ve mutfakların vazgeçilmezlerinden olan domates 5-10 TL arasında alıcı bulurken, patates, soğan, biber, patlıcan, salatalık ve marulun 10 TL'den satıldığı belirtildi.

Meyve fiyatlarının da geçtiğimiz aylara göre tıpkı sebze fiyatları gibi düşüşe geçtiği kaydedilirken, muz ve çileğin 20-30 TL'den satıldığı pazarda fiyatı en çok düşen meyve ise erik oldu. Geçtiğimiz mart ve nisan aylarında tanesi 20 TL civarında alıcı bulan eriğin pazardaki kilogram fiyatı 20 TL'ye kadar düştü.

Müşteriler fiyatlardan memnun olduklarını dile getirirken, esnaf ise satışları istedikleri kadar fazla olmasa da yine de önceki aylara göre tatmin edici olduğunu ifade ettiler.