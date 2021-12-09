Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı

Afyonkarahisar'da 42 kişiyi sosyal medya üzerinden “Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?” şeklinde ilanlar vererek dolandıran ve hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı bir operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştiren M.K, isimli şüpheli şahıs polisin yaptığı istihbarat ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu bir kadın ile yaşadığı Emirdağ ilçe merkezinde bulunan evde yakalandı. İnternet üzerinden ilan vererek özellikle ev hanımları, emekliler ve öğrencileri hedef alan şüpheli şahıs, evde hediyelik eşya, oyuncak, sabun yapımı, takı tasarımı, nikâh şekeri paketleme, maske dikimi ve dağıtımı gibi sektörlerde iş imkânı sunduğunu belirterek, vatandaşları dolandırıyor.

İş için başvuran vatandaşlardan göndereceği malzemenin karşılığı olarak para talep edip ancak hiçbir malzeme göndermeyerek dolandırıyor. Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılmış olan M.K.'nın sadece bir dosyasında 42 ayrı vatandaşı dolandırdığı, hakkında toplamda 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, adli işlemlerin bitimine müteakiben Bolvadin Kapalı Cezaevine telim edildiği bildirildi.