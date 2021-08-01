Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın

Afyonkarahisar'da termal tatil köyü arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Jandarmanın da itfaiye hortumları ile destek verdiği söndürme çalışmalarında alevlerin termal villalara yakın bir alandan yükselmesi ise büyük paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Heybeli termal tatil köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Termal villaların yakınında bulunan ağaçlık bir alanda çıkan yangına çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen ve halen devam eden yangınlardaki refleks ile hareket eden jandarma ekipleri itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiler. Termal tatil köyünde bulunan ve atıl vaziyetteki su kuyusunun elektrik trafosundan çıktığı tespit edilen yangın termal villalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı.