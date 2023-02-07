Afyonkarahisar'dan 79 iş makinesi ve 80 kişilik ekip deprem bölgesine gitti

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada deprem bölgesine gönderilen iş makinesi adedi ve özel idare personel sayısı bildirildi. Yapılan açıklamada, "22 kazıcı yükleyici, 28 kamyon, 4 greyder, 7 ekskavatör, 8 yükleyici, 5 dozer, 2 tır, 2 öncü ve 1 itfaiye Aracı olmak üzere il özel idaresi ve ilçelerimize ait iş makinaları ve 80 personelimiz deprem bölgesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.