Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine bir tır patates gönderildi

Depremin meydana geldiği andan itibaren bölgeye yardım kampanyasına devam eden Afyonkarahisar'da depremzedeler için bir tır patates gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye sürekli yardım gönderen Beşir Derneği Afyonkarahisar Temsilciliği yardım kampanyaya destek vermeye devam ediyor. Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Afyonkarahisar'dan Beşir Derneği tarafından 1 tır patates gönderildi. Beşir Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Nuri Yıldırım, depremin meydana geldiği andan itibaren yardımların bölgeye ulaştırılmaya devam ettiğini belirterek, deprem bölgesinin patates ihtiyacının karşılanması için üreticilerin desteği ile bağışlanan 1 tır patatesin deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını kaydetti.