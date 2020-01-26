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Afyonkarahisar'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinden toplanan insani yardım malzemesi yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden toplanan insani yardım malzemesi yola çıktı.


İscehisar ilçesinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan kampanya ile toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi deprem zedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem bizleri derinden üzdü. Elazığ halkının acısını içimizde hissediyoruz. İscehisar Belediyesi olarak depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak adına yardım kampanyası başlattık. Halkımızın seferber olmasıyla birlikte kısa sürede bir tır insani yardım malzemesini toplayarak deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkardık. Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Yardım malzemesinin toplanmasında başta hayırsever vatandaşlarımız olmak üzere belediyemiz personeli ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.

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