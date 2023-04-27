Afyonkarahisar'ı mahalle ligi heyecanı sardı

Afyonkarahisar'da “Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi” projesi çerçevesinde basketbol, voleybol ve badminton müsabakaları düzenleniyor. Arkadaşını bulup takımını kuran kişiler müsabakalarda karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 14-17 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen ve Afyonkarahisar'da hayata geçirilen proje çerçevesinde basketbol, badminton ve voleybol branşlarında spor etkinlikleri düzenlenecek. Proje çerçevesinde badminton branşında 201 kişi, basketbol branşında 150 kişi, voleybol branşında ise 100 kişi başvuru yaptı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından müsabakalara katılan herkese forma dağıtıldı. Karşılaşmalar neticesinde derece elde edenlere de çeşitli hediyeler verilecek.