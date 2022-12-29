Afyonkarahisar'ın 3 ilçesi törenle doğalgaz konforuna kavuştu

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesi gerçekleştirilen törenle doğalgaz konforuna kavuştu.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Afyonkarahisar'ın dört bir yanını ziyaret etmeye, yatırımları, üretim ve ihracatıyla şehrin ekonomisine yön veren firmaları incelemeye devam eden Vali Yiğitbaşı, bu çerçevede Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde doğalgaz hizmete alım törenlerine katılarak ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada doğalgazın önemi ve konforuna işaret ederek, “Çetin kış şartlarına sahip olan şehrimizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler, yerini Allah'a şükür doğalgazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı. Bu konforu vatandaşlarımızın ayağına getirmek çok şükür bize nasip oldu. İlçemizde 2022 yılı Kasım ayı itibariyle 12 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı gerçekleşmiştir. Yapımı tamamlanarak devreye alınan 13 km'lik şebeke üzerinde toplam 260 konut ve dükkânın önüne doğalgaz ulaştırılmıştır. Başmakçı' ya yapılan bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

2022 yılında çalışmalara başlanıp Aralık sonu itibariyle 31 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı gerçekleşmiştir. Yapımı tamamlanarak devreye alınan 32 km'lik şebeke üzerinde toplam 2000 konut ve dükkânın önüne doğalgaz ulaştırılmıştır. İlerleyen günlerde ise çalışmalar hızla ve artırılarak devam edecek 2023 yılında gerçekleşecek yeni yatırımlarla Allah'ın izniyle toplamda 3000 konut ve dükkâna doğalgaz arzı sağlanacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri ilçelere doğalgaz verilen butona basrak vanaları açtı.