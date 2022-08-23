Afyonkarahisar'ın en büyük ikinci cemevi dualarla açıldı

Afyonkarahisar'ın en büyük ikinci cemevi Seyyid Cemal Sultan Alanyurt Cemevi, protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Açılış törenine Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Seyyid Cemal Sultan Kültür Derneği Başkanı Habip Akkaya konuştu. Akkaya, cemevinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda daha sonra söz alan Vali Yiğitbaşı, “Muharrem ayını idrak ettiğimiz manevi atmosferini derinliklerimize kadar hissettiğimiz bu zaman diliminde bugün Afyonkarahisar'ımıza güzel bir yatırımı daha kazandırıyor, il merkezinden sonra Afyonkarahisar'ın en büyük Cemevi olan Seyit Cemal Sultan Alanyurt Cemevi'ni hizmete açıyoruz. 2021 yılının son aylarında çalışmalarına başlanan ve çok kısa bir sürede tamamlanan ve valiliğimizin desteği İl Özel İdaremizin bütçesiyle yapılan cemevimiz, sizlerin hizmetine sunuldu. 400 metrekare alana sahip cemevimizde her türlü sosyal ve kültürel ihtiyacın giderilebileceği imkânlar mevcut. Yani özetle bugün tam teşekküllü bir cemevini Alanyurt köyümüze kazandırıyoruz. Cemevimiz hem Afyonkarahisar'ımıza hem de Alanyurt'a hayırlı olsun” dedi.

Semah gösterilerinin yapıldığı törende dua edilmesinin ardından Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.