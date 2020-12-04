Afyonkarahisar'ın eşsiz güzelliğe sahip tarihi konakları

Afyonkarahisar'da restore edilerek tarihe kazandırılan tarihi konakları eşsiz güzelliği ile görenleri etkilemeye devam ederken, 128 yapının restore edildiği tarihi sokaklarda 124 binanın daha ilerleyen dönemlerde sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında restore edilerek turizme kazandırılacağı belirtildi.

Geleneksel Türk mimarisinin en güzel örnekleri kale eteklerini süsleyen Afyonkarahisar'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olan, yapılan restorasyonlar ile bambaşka bir görünüme kavuşan tarihi konakları Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte inceleyen Vali Gökmen Çiçek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan bugüne dek yapılan restorasyon çalışmaları ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından sokak iyileştirme uygulamaları için ilk projelendirme çalışmalarına 2011 yılında başlandı. 2011-2016 yılları arasında toplam 6 akstan oluşan 316 binanın projelendirme çalışmaları yapıldı. 2016 yılında İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan ‘Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması' Afyonkarahisar Belediyesi, Konya Röleve Anıtlar Müdürlüğü ve İl Özel idaresi ile ortaklaşa yürütüldü. Bu kapsamda 128 binanın Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması tamamlandı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde İhalesi yapılan Sokak sağlıklaştırma uygulamasında da 124 binanın restorasyonu yapılacak.

“Afyon tarihi itibariyle turizmde hak ettiği değeri inşallah alacak”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Bu sene başında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şehrimizi ziyaretinde bölgeye gelmiş ve kaç konağın restorasyona ihtiyacı olduğunu sormuştu. 260'a yakın konak kalmıştı. Biz size kredi gönderelim Belediye olarak bu kısmı siz tamamlayın demişti. Hem kredi hem hibe gönderdi. Bizde ihaleyi yaptık. Kalan konakların da restorasyonunu tamamladıktan sonra bölgenin tanıtımı noktasında çalışmaları hızlandıracağız. Afyon tarihi itibariyle turizmde hak ettiği değeri inşallah alacak. Valimizle el ele vererek Afyon'u hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

“500 yıl önceki tarih sizinle adeta konuşuyor”

Sokaklarda adeta tarihin konuştuğunu ifade eden Vali Çiçek, amaçlarının bölgeyi tamamen turizme kazandırılması olduğunu kaydetti. Vali Çiçek, “Afyonkarahisar'ın gizemli sokaklarındayız. Afyonkarahisar'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olan bu konaklar birbirlerine hiç benzemiyor. Üstelik birbirlerinin görüntülerini de engellemiyor. Afyonkarahisar'ın bu sokaklarına geldiğinizde sanki 500 yıl önceki tarih sizinle adeta konuşuyor. Her sokakta bir gizem ve mistik bir hava ile karşılaşıyorsunuz. İnanılmaz bir duygu. Afyonkarahisar'a çok önceleri geldiğimde de konaklarını duymuştum. Fakat bu kadar büyük bir alanda sıfırdan yapılmamış gerçekten restore edilmiş konakların olduğu belki de Türkiye'deki tek şehirden birisidir. Bu evlerin restorasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Belediyesinin ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in bu konuda çok ciddi gayretleri oldu. Büyük oranda restorasyonlar tamamlandı, kalan kısımlarda da çalışma yapalım düşüncesindeyiz. Bu bölgeyi tamamen turizme katalım istiyoruz” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek restorasyon çalışması yapılması planlanan sokaklarda ve konaklarda incelemelerde bulunarak, çalışmaları birlikte değerlendirdi.