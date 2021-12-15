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Afyonkarahisar'ın ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı

Afyonkarahisar’ın bazı ilçelerinde beklenen kar yağışı gelirken, özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde beklenen kar yağışı gelirken, özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.


Meteorolojinin Afyonkarahisar için yaptığı tahminler doğru çıkarken, bir çok ilçedeki yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kent merkezinde henüz yağış olmazken, tahminlere göre günün ilerleyen saatlerinde kar yağması bekleniyor. Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin bir çok noktası yağışla birlikte adeta beyaza büründü.

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