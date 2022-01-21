Yaklaşık 145 bin öğrencinin yarıyı tatiline girdiği Afyonkarahisar'ın ilçelerinde de karne sevinci yaşandı.

Kent genelinde olduğu gibi Çobanlar ve Şuhut ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı. Çobanlar ilçesinde Kaymakam Mücahit Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak ve protokol üyeleri Fatih İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Şuhut Zafer Anadolu Lisesi'nde de karne töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini almak için heyecan içerisinde adeta birbirleri ile yarıştı. Okulun 11-C sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Hakan Karaçeşme'den karnelerini sevinç içerisinde aldı. Daha sonra okulda dereceye giren öğrencilere karneleri okul yöneticileri tarafından verildi.