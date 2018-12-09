Afyonkarahisar'ın ilk milletvekili anıldı

Milli Mücadele kahramanlarından, Afyonkarahisar'ın ilk milletvekillerinden 'ikazcı' lakaplı hukukçu ve gazeteci Mehmet Şükrü Koçoğlu vefatının 80. yıl dönümünde Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği programla anıldı.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan ve Afyonkarahisarlıların hemşehri dayanışmasına hizmet amacıyla faaliyetlerini sürdüren Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği anma programına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Burcu Köksal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser'in yanı sıra çok sayıda dinleyici katıldı. Programın açılış konuşmasını Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği'nin Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan yaptı. Programın gerçekleşmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür eden Özerkan, katılım sağlayan tüm dinleyicilere de minnetlerini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise kentin mümtaz şahsiyetlerinden birini anmak için toplanıldığına işaret ederek, “Aslında valilik, belediye, üniversite olarak bu etkinlikleri bizim yapmamız gerekiyor. Ama görüyoruz ki derneğimiz bu görevi üstlenmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını diliyorum” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun ve Afyonkarahisar'ın genel tablosu hakkında bilgiler sundu. Afyonkarahisar'ın Milli Mücadele içerisinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Altıntaş, “Afyonkarahisar Milli Mücadele yıllarında İsmail Şükrü Çelikalay, Bayatlı Yarbay arif Bey, Koçoğlu Mehmet Şükrü Bey gibi kahramanları çıkartmış bir ildir. Ayrıca Afyonkarahisar Konya'dan Bolu'ya kadar, oradan İzmir ve Balıkesir'e kadar uzanan bir coğrafyada Milli Mücadele'nin para, cephane ve istihbarat olarak örgütlenmenin merkezi olan bir yerdir” ifadelerini kullandı.