Afyonkarahisar'ın ‘Karamık Gölü' hayranlık uyandırıyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü her ne kadar av tutkunlarının uğrak noktası olsa da son yıllarda fotoğraf ve doğa tutkunlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Eşsiz manzarası ile adeta ‘cennet bir köşeyi' anımsatan göl aynı zamanda bir çok kuş ve balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Karamık Gölü son yıllarda adını sadece av ile değil manzarası ile de duyurmaya başladı. Kentin önemli göllerinden birisi olan Karamık Gölü aynı zamanda kamışları ile de bir çok kişiye ekmek kapısı olmuş durumda.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Berati Akman, Karamık Gölü'nün bölgenin en güzel göllerinden birisi olduğunu ve kirliliğinde en az olan göllerden birisi olduğuna dikkat çekti. Akman, “Burada sazan ve turna balıkları var, kısmen de kadife balığı var. Buraya Türkiye'nin her tarafından avcılar geliyor. Olta balıkçılığı içinde güzel bir göl. Ama suyun azalması buradaki balık türlerini de etkileşmiş durumda. Doğa severler içinde ayrıca gezilip, görülebilecek bir yer” dedi.

“Afyonkarahisar merkezden gelenler göl konseptini kullanıyorlar”

Gölün kapalı bir havza olduğunu, Karakuş ve Sultandağları'ndan gelen sularla beslendiğini ifade eden Akman açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gölün kendi su kaynağı da var. Fakat son yıllardaki kuraklıktan dolayı gölümüz biraz etkilendi. Şuan su seviyesi olması gerekenden 1-1,5 metre aşağıda. Küresel ısınmanın mutlaka etkileri var, ama göllerde bir döngü var. 20-30 yılda bir kurak periyod oluyor daha sonra 20-30 senelik bir kısımda ise yağışlı periyod oluyor. Biz bu gölden dolayı Çay-Dinar karayolunun, asfaltının su altında bıraktığı günleri de biliyoruz. Dolayısı ile bu bir döngü. Yani muhakkak kuraklığın etkisi var ama döngü kendi içerisinde devam ediyor.

Gölümüz doğa ve fotoğraf tutkunları için güzel bir yer. Özellikle Afyonkarahisar merkezden gelenler göl konseptini kullanıyorlar. Herkesi buraya, gölü gezip görmeye davet ediyoruz.”