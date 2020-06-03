Afyonkarahisar'ın maden suyuna Brüksel'de 'Üstün Lezzet Ödülü' verildi

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın doğal lezzeti olan Kızılay Maden Suyu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de her yıl International Taste & Quality Institute (ITQI) tarafından dünyaca ünlü 250 gurme tarafından yapılan değerlendirmede 'Üstün Lezzet Ödülü' almaya layık görüldü.

Tarihi, kültürel ve yöresel lezzetleriyle tanınan Afyonkarahisar, 2019 yılında yaptığı başvuru sonrasında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giriş yapmıştı. Türkiye'den Gaziantep ve Hatay ile birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan 3'üncü şehir ve dünya genelinde 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Üstün Lezzet Ödülleri programında ödüllendirildi. Afyonkarahisar Belediyesi bu başarıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2005 yılından bu yana Brüksel'de bulunan International Taste & Quality Institute tarafından ünlü gurmelerin katılımı ile düzenlenen Üstün Lezzet Ödülleri'nde Afyonkarahisar'a önemli bir ödül verildi. Doğal yer altı kaynak suyu olan içerisinde kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum mineralleri barındıran Afyonkarahisar'ın markası olarak bilinen Afyonkarahisar Kızılay Maden Suyu, 250 gurme tarafından yapılan değerlendirmelerde '2020 Yılının En Yüksek Minerallisi' olarak seçildi. Aynı değerlendirmede Kızılay Erzincan Maden Suyu ise 'En Yüksek Magnezyumlusu' olarak üstün lezzet ödülü aldı.