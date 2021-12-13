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Afyonkarahisar'ın sevilen voleybol hakemi yaşam mücadelesini kaybetti

Afyonkarahisar’ın sevilen Beden Eğitimi Öğretmenleri’nden ve Ulusal Voleybol Hakemi Mustafa Yurtseven tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın sevilen Beden Eğitimi Öğretmenleri'nden ve Ulusal Voleybol Hakemi Mustafa Yurtseven tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Afyonkarahisar'ın sevilen Beden Eğitimi Öğretmenlerinden, Ulusal Voleybol Hakemi ve Fabrika Voleybol'un Afyonkarahisar'a açılması için büyük emekler veren Mustafa Yurtseven, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Yurtseven'in vefatı eğitim ve voleybol camiasını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Yurtseven'e Tınaztepe Spor Salonlarında oynanan voleybol maçlarından önce takımlar ve hakemler saygı duruşunda bulundu.


Yurtseven'in için Burdur'ın Gölhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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