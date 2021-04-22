Afyonkarahisar'ın ürettiği her ürün E-Ticaret üzerinden satılacak

Afyonkarahisar'ın ürettiği her ürünün E-Ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye satılacağı ve gelirlerinin üniversite öğrencilerine burs olarak sağlanacağı bir internet sitesi kurulacak. Şehre yeni bir vizyon katacak internet sitesinin Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye açılacak bir marka olacağı ifade edildi.

İnternet sitesinin kent genelinde aktif bir şekilde kullanılabilmesi ve toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilmesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Şehrin marka değerini artırmak, tanınırlığını, tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini daha bilinir hale getirebilmek, vizyon projelerle şehre değer katmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret eden Vali Gökmen Çiçek, ses getirecek anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Afyonkarahisar'ın markalaşmış ürünleri, yöresel lezzetleri, Kadın Kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin yer alacağı, aynı zamanda bireysel üretim yapan herkesin kolaylıkla dâhil olacağı İnternet Sitesi ile şehrimizin ürettiği tüm ürünler Türkiye'ye pazarlanacak. Elde edilen kar üzerinden de üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak. Bu kapsamda Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, yapılacak çalışmaları, dikkat edilecek hususları ve sistemin şehre değer katması için atılması gereken adımları istişare etti.

“İnternet sitemiz ile hep birlikte kazanacağız"

Yerel yöneticiler ile birlikte sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Çiçek, "Eğer sağlam adımlar atılabilirse bu sistemin Türkiye'ye örnek olabileceğini ve aynı zamanda vatandaşlara istihdam imkânı sağlanabilecek. Bir ve beraber olur, ortak akılla hareket edersek bu konuda önemli bir başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Şehrimizin markalaşmış çok sayıda ürünü, üretimini yaptığı çok fazla ürünü var. İnşallah tamamlanma aşamasına gelen İnternet sitemiz ile hep birlikte kazanacağız ve şehrimize, vatandaşlarımıza yeni iş olanakları oluşturacağız. Çok kısa sürede Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye açılacak yeni bir marka doğacak” dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.