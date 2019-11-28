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Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri Ankara'da

Ankara ANKA Fuar Alanı’nda bugün açılışı gerçekleştirilen 12.

Ankara ANKA Fuar Alanı'nda bugün açılışı gerçekleştirilen 12. Ege İlleri Tanıtım Günleri'nde yöresel ürünlerden oluşan bir stantla yerini alan Afyonkarahisar Belediyesi dört gün sürecek etkinlik boyuncu ilimizin tanıtımını yapacak.


Egem Platformu tarafından bu yıl Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Ankara'da dört gün boyunca Ege esintisinin yaşanacağı tanıtım günlerine, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl "Gastronomi Şehri" kimliğiyle katılan Afyonkarahisar Belediyesi, yöresel ürünlerden oluşan bir stantla ilimizin tanıtımını yapıyor. Ziyaretçilere, lokumundan, sucuğuna, patatesli ev ekmeğinden, kaymaklı ekmek kadayıfına, keşkeğinden bükmesine kadar adeta 'yok yok' denilecek bir hizmet sunan Afyonkarahisar Belediyesi standı, tanıtım günlerinin en çok ilgi gören stantları arasında yer alıyor. Şehrimizin yöresel lezzetlerinden tatmak isteyen vatandaşlar, stant önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

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