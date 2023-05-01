İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisarlı 3 sporcu şampiyonadan 6 madalya ile döndü

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Afyonkarahisarlı 3 sporcu 6 madalya ile döndü.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Afyonkarahisarlı 3 sporcu 6 madalya ile döndü.


25-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na, Afyonkarahisar'ı temsilen 3 sporcu iştirak etti. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takım kadrosunu da belirleyen Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.


Afyonkarahisar'dan şampiyonaya katılan Hüseyin Ateş ve Fadime Ürküt elde ettikleri derecelerle Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı'nın Haziran ayında Moldova'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.