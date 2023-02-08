Afyonkarahisarlı asker Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta görevli Afyonkarahisarlı Jandarma Özel Harekat personeli Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir (24) deprem sırasında bulunduğu evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Tatarlı Kasabası nüfusuna kayıtlı Kahranmaraş JÖH personeli Jandarma Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir'in deprem sırasında ikamet ettiği evin göçmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir'in cenazesi yarın Afyonkarahisar'a getirilerek memleketi Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, vefat eden askerin cenazesinin alınmasının ardından dernek olarak üstlerine düşecek görevi yerine getireceklerini ifade etti.