Afyonkarahisarlı gençler Türkiye üçüncüsü oldu

Gençler Arası Bilgi Yarışması Üniversite Grubu Türkiye final yarışmasında Afyonkarahisar'dan katılan Türker Aydın, Elveda Çınar, Mihriban Yüksel Türkiye üçüncüsü oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışması Üniversite Grubu İl Finalleri yarışmasında il birincisi olan Türker Aydın, Elveda Çınar, Mihriban Yüksel Türkiye Finalinde Türkiye üçüncüsü oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne görevlendiren Feyzullah Dereci, Türkiye üçüncüsü olan gençleri tebrik ederek, “Afyonkarahisarlı gençlerimiz bir çok spor dalında başarıya imza atmaya devam ediyorlar. Son yarışmada üç gencimiz Türkiye üçüncüsü olarak bizi gururlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.