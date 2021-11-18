İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisarlı Kübra Kocakuş Kick Boks Şampiyonasında dünya 3'üncüsü oldu

İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında 60 kilogram kategorisinde Afyonkarahisarlı milli sporcusu Kübra Kocakuş dünya 3’üncüsü oldu.

İtalya'nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında 60 kilogram kategorisinde Afyonkarahisarlı milli sporcusu Kübra Kocakuş dünya 3'üncüsü oldu.


Milli Sporcu Kübra Kocakuş ile Antrenörü Berkan Öner Gençli ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'yi makamında ziyaret etti. Müdürü Dereci, 3-14 Aralık 2021 tarihlerinde Tayland'ın Bangkok kentinde yapılacak olan Muay-Thai Dünya Şampiyonasına hazırlanan sporcu Kübra Kocakuş'a başarılar diledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.