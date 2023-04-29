Afyonkarahisarlı öğrenciler projeleriyle Türkiye birincisi oldu

Bu yıl 2.si düzenlenen yarışmada Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezimizden Danışman Öğretmen Yıldız Leblebicier, öğrenci Hulusi Diler'in 'Platanus Orientalis L. Adrosbani İle Hampetrol Döküntülerinin Sulardan Geri Kazanımı' isimli projesi Su Araştırmaları alanında Türkiye birincisi oldu. Yarışmanın birincisi Hulusi Diler'e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.