Afyonkarahisarlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katıldıkları iki bilim yarışmasında birincilik ve ikincilik dereceleri aldı.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TÜBİTAK 2204-D lise öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bu yıl 2'incisi düzenlenen yarışmada Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezimizin Danışman Öğretmen Yıldız Leblebicier, öğrenci Hulusi Diler'e ait “Platanus Orientalis L. Adsorbanı ile ham petrol döküntülerinin sulardan geri kazanımı" isimli proje Türkiye birinciliği kazandı. Okul Müdürü Hakan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projede emek veren danışman öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.