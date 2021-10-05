Afyonkarahisarlı sporcular dünya şampiyonası yolunda

2021 Türkiye Muammer Gökmen Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'na Afyonkarahisar'dan katılan sporcular dereceye girerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul-Pendik'te düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri sona erdi. Şampiyonaya Afyonkarahisar'dan katılan Yunus Emre Çağlayan -179 kilo fizik kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olurken Yalçın Fırat Ergenekon +80 kiloda tüm yarışmacıları ekarte ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar ile dünya şampiyonasına katılmayı garantileyen sporcular tüm Afyonkarahisar'ın gururu oldu. Sporcular Yalçın Fırat Ergenekon ile Yunus Emre Çağlayan 8 Kasım 2021 tarihinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.