Afyonkarahisarlı sporculardan satranç turnuvasında büyük başarı

İzmir'de geçekleştirilen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında Afyonkarahisaralı sporcular 4 galibiyet aldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 15-19 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında Afyonkarahisar Başarı Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri büyük bir başarı sağladı. Sporcular yıldızlar (genel U18) kategorisinde 12'nci sırada turnuvaya başladı. Oyuncular bu kategoride 7 turda 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle şampiyonayı altıncı 6'ncı olarak tamamladı.