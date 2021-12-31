Afyonkarahisarlılar 2021'de en çok bakın neden şikayetçi oldu

Kentte yaşayan vatandaşlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ‘2021 yılı nasıl geçti, 2022 yılından beklentiniz nedir?' sorusuna yanıt verdi. Vatandaşların büyük çoğunluğu 2021 yılında korona virüsün hayatlarını olumsuz etkilediğini ve bazı yakınlarını korona dan dolayı kaybettikleri için büyük üzüntüler yaşadıklarını dile getirdiler. Korona'nın ekonomilerini de olumsuz etkilediğini söyleyen vatandaşlar yeni yıldaki en büyük beklentilerinin ise sağlık ve özelliklede korona virüs salgının bitmesi olduğunu dile getirerek herkese iyi seneler dilediler.