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Afyonkarahisat İl Sağlık Müdürlüğü'nden Şuhut Devlet Hastanesi'ne denetim

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şuhut Devlet Hastanesi’nde denetim yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şuhut Devlet Hastanesi'nde denetim yapıldı.


Denetimlere, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Deniz Fırat ve Personel Destek Hizmetleri Başkanı Asım Eren katıldı.


Müdür Uzman Dr. Serhat Korkmaz ve beraberindeki heyet ,Şuhut Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Akabinde Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Şuhut Devlet Hastanesi'ne bağlı Kulak Burun Boğaz Biriminin tecrübeli doktoru Erkan Yıldız'a muayene oldu. Denetimler, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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