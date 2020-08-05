İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkrahisar'da ikinci "açık hava sineması" düzenlenecek

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Kovıd-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Kovıd-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek.


8 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de Motokros Alanında düzenlenecek ücretsiz etkinlikte, sinemaseverler Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı filmi izleyecek. Sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek etkinlikte filmin sesi kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebilecek. Ekinlikte vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikramında da bulunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.