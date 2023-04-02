İhlas Haber Ajansı

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Afyonlu kadınlardan depremzedelere 2 ton erişte yolladı

Afyonkarahisar’dan deprem bölgesine gıda yardımları devam ederken, Sinanpaşa ilçesinde ki kadınlar afet bölgesine iki ton erişte gönderdi.

Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine gıda yardımları devam ederken, Sinanpaşa ilçesinde ki kadınlar afet bölgesine iki ton erişte gönderdi.


Afyonkarahisarlı kadınlar depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Bu süreçte Sinanpaşa Kadın Kooperatifi'nde üretilen 2 ton erişte Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonu ile Hatay'ın İskenderun'a ulaştırılarak sofralarda yerini aldı. Kentte afet bölgesine gıda yardımlarının süreceği belirtildi.

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