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Afyonlular Korona virüse karşı bu yıl daha fazla balık tüketiyor

Kornona virüs (Covid-19)’a karşı bağışıklığı güçlendirmesi sebebi ile balığa olan talep her geçen gün artarken, talep patlaması fiyatlara da yansıdı.

Kornona virüs (Covid-19)'a karşı bağışıklığı güçlendirmesi sebebi ile balığa olan talep her geçen gün artarken, talep patlaması fiyatlara da yansıdı. Afyonkarahisar'da 33 yıllık balıkçı Ahmet Çavdar, balık fiyatlarının bu yıl yüksek olmasının yüzdü 90 oranında Korona virüsün etkili olduğunu kaydetti.


Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denizi olmayan Afyonkarahisar'da deniz ürünleri son günlerde yoğun olarak tüketilmeye başlandı. Korona virüse karşı bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen balıkta talep patlaması yaşanıyor. Afyonkarahisar'daki satıcılar bu yıl balık fiyatlarının yüksek olduğunu ve bunun da Korona virüsten kaynaklandığını belirttiler.


Afyonkarahisar'da 33 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çavdar, balığa karşı yoğun bir talebin olduğunu, ancak fiyatların çok yükseldiğini ifade etti. Çavdar, “Kayıkçı kendisini düşünüyor, komisyoncu kendisini düşünüyor arada ezilen esnaf oluyor. Denizden yeteri kadar balık çıksa da talep çok fazla şuanda. Talebin bu yıl fazla olmasının nedeni yüzde 90 Korona virüs. Balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Sardalyayı halkımızın tüketmesini özellikle öneriyorum. Sardalya, palamut gibi omegası yüksek olan balıkların tüketilmesi daha faydalıdır. Şuanda her türlü balık Afyonkarahisar'da tüketiliyor. Halkımızın korona virüsten dolayı biraz daha dikkatli olmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.

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