Afyonspor, Amedspor maçı için kentten ayrıldı

Lig ekiplerinden Afyonspor deplasmanda oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Mor beyazlı ekip ligin 26. haftasında Amedspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Koray Palaz gözetiminde gerçekleştire Afyonspor son idmanını yaparak kentten ayrıldı. Karşılaşma 11 Mart Cumartesi (yarın) Diyarbakır Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanacak.

Öte yandan, e sahibi Amedspor 41 puan ile ligde 3. sırada, Afyonspor ise 34 puan ile ligde 8. sırada yer alıyor.