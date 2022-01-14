İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor, Bodrumspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Bodrumspor maçının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada biletlerin 6-42 TL arasında satılacağı kaydedilerek, “Ahmet Çalık anısına Pazar günü oynayacağımız Bodrumspor maçı biletleri 6 TL, VIP tribün biletleri ise 42 TL olarak güncellendi. Biletler yarından itibaren saat 14.00-17.30 arasında Zafer 03 Kafe'den, maç günü ise saat 10.00'dan itibaren stadyum gişelerinden satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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