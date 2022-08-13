İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri’de devam eden Afyonspor, yeni transferlerinden katıldığı kampta çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de devam eden Afyonspor, yeni transferlerinden katıldığı kampta çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri'de girdiği kampta günlük çift antrenman yapan mor beyazlı ekip ayrıca kros koşusu çalışması da yapıyor. Futbolcuların dayanıklılık çalışmasının da yapıldığı kampta takıma yeni dahil olan oyuncularda antrenmanlara çıktı. Teknik Direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan çalışmalarda oyuncuların hayli istekli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.


Öte yandan, kampın yarın sona ereceği öğrenildi.

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